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Экономика

У половины российских семей нет сбережений - опрос ВЦИОМ

17.10.2022 11:01|ПсковКомментариев: 1

Сбережения есть почти у половины российских семей, главные мотивы сберегательного поведения россиян — отложить на покупку/ремонт недвижимости, отдых/лечение и на старость. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Доля россиян, имеющих накопления, выросла с 2010 года в полтора раза (2010  — 30%, 2022 — 44%). Сегодня о наличии сбережений говорят преимущественно мужчины (50% vs. 38% среди женщин), молодые россияне 18-24 лет (47%) и россияне старшего возраста (53%); имеющие одно высшее образование или два (54-50%); жители городов-миллионников (53%) и граждане с высоким потребительским статусом (76%). 

Около трети опрошенных сообщили, что не имеют возможности откладывать на что-либо, за 10 лет этот показатель практически не изменился (2012  — 36%, 2022  — 31%). В основном это женщины (36% vs. 26% среди мужчин), 45-59-летние (39%) и граждане с низким потребительским статусом (65%). При этом 69%, или две трети, россиян откладывают деньги, но чаще всего делают это без какой-либо определенной цели, а про запас, на всякий случай — 31%, то есть используют накопления как финансовую «подушку» на «черный» день, пояснили эксперты.

За 10 лет произошли значительные изменения в структуре целей сбережений россиян. В топ-3 конкретных целей вошли ремонт квартиры, дома (19%); отдых/лечение (17%) и накопление денег на старость (16%). Сегодня граждане почти в 1,7 раза чаще откладывают на всякий случай (+13 подпунктов, 31% vs. 18% в 2012), в два раза чаще — на ремонт (+10 подпунктов, 19% vs. 9% в 2012); в 1,6 раза увеличилась доля тех, кто откладывает на отдых/лечение (+6 подпунктов, 17 vs. 11% в 2012), старость (+ 6 подпунктов, 16% vs. 10% в 2012) и на покупку недвижимости (+4 подпунктов, 10% vs. 6% в 2012). Доля откладывающих средства, чтобы получать доход в виде процентов, выросла с 3% в 2012 до 9% в 2022. Таким образом, с годами практики распоряжения финансами стали более разнообразными.

Люди делают сбережения для разных целей. Это зависит от их возраста, пола и финансового положения.

  • Откладывают деньги про запас в основном мужчины (36% vs. 26% среди женщин), 18-24-летние (51%), россияне с одним или двумя высшими образованиями (39-44%), жители обеих столиц (44%) и граждане с высоким потребительским статусом (49%).
  • Ремонт квартиры или дома приоритетнее для молодежи 18-34 лет (23-24%) и граждан с высоким потребительским статусом (30%). Для молодых россиян 18-34 лет характерно также накопление средств на покупку недвижимости (16-22%).
  • Обеспечение старости — ключевая цель сбережения для тех, кто старше 60 лет (35%).
  • Молодежь 18-24 лет чаще других выбирала вариант «отдых/лечение» (28%), эта цель актуальна и для граждан с высоким потребительским статусом (26%). 19% 18-24-летних копят также на образование и покупку иных дорогих вещей, еще 14% — на автомобиль.

Изменения коснулись не только того, на что реально откладывают деньги россияне, но и того, на что бы они хотели начать копить. За 10 лет россияне чаще стали говорить, что хотели бы получать доход в виде процента (2012 — 5%, 2022 — 17%), эта модель распоряжения финансами не только стала привлекательнее в 3,4 раза, но и реализуют ее на практике в 3 раза чаще.

Теги: #сбережения #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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