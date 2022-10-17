Экономика

Псковичи провели безналичные платежи на сумму порядка 13 млрд с начала года - Сбер

Объём безналичных платежей, совершённых через каналы Сбербанка, составил свыше 500 млрд рублей на Северо-Западе за 9 месяцев 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В числе самых безналичных регионов – Санкт-Петербург и Ленинградская область (почти 300 млрд рублей), Архангельская (около 33 млрд рублей), а также Калининградская (почти 32 млрд рублей) области.

Как и годом ранее, в 2022 году преобладают дистанционные платежи за коммунальные услуги (172 млрд рублей), сотовую связь и телеком (66 млрд рублей).

Объем безналичных платежей, совершенных через каналы Сбербанка псковичами с начала года составил порядка 13 млрд рублей.

«По нашим наблюдениям, наибольшей популярностью среди безналичных каналов банка пользуется приложение "СберБанк Онлайн". Прирост объёма платежей через него с начала года составил более 350 млрд рублей. Это на 13% выше прошлогоднего показателя», - рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Александр Закурдаев.

Банкоматы и терминалы самообслуживания в текущем году клиенты банка на Северо-Западе использовали для оплаты более 16 млн раз. Общий объём платежей через них составил свыше 19 млрд рублей.