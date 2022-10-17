Экономика

Когда россиян могут заставить вернуть часть зарплаты, объяснила эксперт

Чаще всего наемных сотрудников волнуют ситуации, когда работодатели недоплатили часть положенных денег. Случаи, когда по ошибке бухгалтерия перечисляет больше, чем должна, встречаются реже, сообщила доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами»" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Все, что работодатель начислил работнику сверх положенных выплат ошибочно, работник может вернуть только добровольно, и даже если человек увольняется, работодатель не может взыскать с работника переплаченные суммы без согласия работника», — цитирует её агентство «Прайм».

Сотрудник вправе вернуть «лишнее» добровольно, по своей инициативе, если считает это правильным: например, двойное начисление отпускных, заметила эксперт.

В случае, если переплата произошла по счетной ошибке, то работодатель должен составить акт и предупредить сотрудника о возврате средств. В этом случае из ближайшей зарплаты возможно удержать не более 20% от начисленного.

Если работник не согласен добровольно вернуть возвращает переплаченную сумму, то работодатель вправе подать в суд. «И только суд устанавливает сроки и суммы возврата средств», — отметила экономист.