Экономика

Андрей Козлов заявил о проблемах в российском семеноводстве

Отрасль семеноводства в России была потеряна, поэтому сегодня обеспечение сельхозтоваропроизводителей семенами — это проблема. Об этом депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Да, это проблема. Отрасль семеноводства в России была потеряна, но наши сельхозтоваропроизводители за последние несколько лет научились работать с опережением, они понимают, что такое рынок, что может быть, и на сегодняшний момент многие запаслись семенами наперёд, учитывая горький опыт прошлых лет», - сказал Андрей Козлов.

Он отметил, что в России, в частности, нет своей хорошей селекции картофеля и свёклы, а семена завозили из-за рубежа. Запасов, по его мнению, должно хватить на 2-3 года. При этом аграрий добавил, что Россия сможет возродить отрасль семеноводства и вывести ее на должный уровень.

«Думаю, возродим. Для этого нужно желание, определенные программы и рынок, который у нас, в России, уже есть», - заметил эксперт.