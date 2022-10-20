Экономика

Доллар слабо укрепляется к другим основным валютам

Доллар в пятницу утром несколько дорожает к другим основным мировым валютам, включая евро и иену, инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США продолжит повышение ставки рефинансирования, свидетельствуют данные торгов.

По информации агентства «Прайм», по состоянию на 7:36 мск курс евро к доллару снижается до 0,9769 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9783 доллара, курс доллара к иене поднимается до 150,41 иены со 150,14 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,14%, до 113,04 пункта.

На ноябрь запланировано предпоследнее в текущем году заседание Федрезерва. Рынки полагают, что учётная ставка на следующем заседании вновь будет повышена в борьбе с высокой инфляцией в стране. По данным CME Group, 98% аналитиков прогнозируют очередное увеличение на 0,75 процентного пункта, теперь до 3,75-4% годовых, такими же темпами ставка была повышена по итогам трех предыдущих заседаний.