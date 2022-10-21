Экономика

Население использует юань как один из вариантов диверсификации вложений, заявили в Сбере

Из-за санкций и инфраструктурных ограничений список финансовых инструментов, доступных российским инвесторам, заметно сократился. Стали недоступны иностранные ценные бумаги, появились сложности с получением купонов по евробондам. В итоге население, ранее даже не задумывавшееся о том, что в его портфеле может оказаться юань, сегодня использует эту валюту как один из вариантов диверсификации вложений. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов изданию «Коммерсантъ».

Пекин с 2009 года планомерно работает над тем, чтобы сделать юань полноценной валютой на мировом рынке капитала. В этом направлении была проведена большая работа и есть определенные успехи, но пока что у участников рынка остается ряд претензий к китайской валюте — прежде всего вопросы вызывает управляемость ее курса властями КНР, что негативно сказывается на его гибкости.

Есть два юаня — оншорный, который торгуется только внутри Китая, и офшорный — доступен за его пределами. Оншорный курс юаня может отклоняться от официального курса не более чем на 2%. Последний устанавливается Народным банком Китая (НБК) на основе рыночного курса на закрытии предыдущего дня, изменения курсов валют основных торговых партнеров Китая к доллару США, спроса и предложения валюты в день установления курса. Офшорный курс в наибольшей степени подвержен воздействию рыночных факторов, но при необходимости НБК может напрямую влиять на него.

Юань стал резервной валютой лишь в 2016 году, и не с первой попытки. За год до этого МВФ отложил решение о включении юаня в резервные валюты, хотя и признал его значимость в международной торговле. На конец второго квартала этого года в совокупных международных резервах стран мира юань занимает третью строчку с долей 2,9%, в то время как у доллара она 59,5%, а у евро — 19,7%. С начала 2017 года картина не сильно изменилась — тогда на юань приходился 1%, на доллар 65%, на евро — 20%.

Вместе с тем НБК отмечает стремительный рост трансграничного использования юаня: в 2020 году его оборот за границей вырос на 44%, в 2021 году на 29%, до 36,6 трлн юаней. Наибольшая доля расчетов в китайской валюте, по данным SWIFT на сентябрь 2022 года, приходится на Гонконг — 71%. На втором месте Великобритания — 5,8%, на третьем — Россия с долей 4,3%. Россия и Китай давно хотели увеличить использование национальных валют во взаимных расчетах, санкции и переориентация российских экспортных потоков в Азию станут хорошим стимулом для этого. Например, «Газпром» и китайская CNPC договорились использовать рубль и юань в расчетах за газ по «Силе Сибири». И это не единичный пример.

С начала года россияне с трепетом следили за валютным рынком, пока курс доллара колебался от 120 до 50 руб., а над долларовыми сбережениями дамокловым мечом нависла угроза заморозки из-за санкций. В итоге физические лица начали присматриваться к юаню как к способу диверсифицировать валютные активы. Этот интерес начал проявляться в марте, а уже по итогам августа они купили юаней на 39 млрд руб. Если же учитывать всех игроков валютного рынка, то обороты по паре CNY/RUB соответствуют $1–1,5 млрд в день — это около 25% от всего спотового биржевого валютного рынка, тогда как в начале года показатель были ниже 1%.

Банк России в своем последнем обзоре рисков финансовых рынков отмечал, что увлечение населения юанем происходит на фоне нетто-продаж недружественных доллара и евро. И это неудивительно — ЕС и США продолжают вводить новые пакеты санкций против России, что снижает привлекательность сбережений в их валютах. Нельзя исключать сценарий, когда торговля долларом и евро сместится на внебиржевой рынок. Для минимизации клиентских рисков брокеры вводят комиссии за хранение валюты, а некоторые напрямую предупреждали о рисках на стороне расчетной инфраструктуры при операциях с недружественными валютными активами. Московская биржа действует превентивно и с 3 октября приостановила торги британским фунтом, объяснив решение потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов. По тем же причинам в июне были приостановлены торги швейцарским франком.

Определяющую роль в курсообразовании играет монетарная политика центробанков США и Китая, которая сейчас разнонаправленная. В Штатах на фоне аномально высокой инфляции агрессивно растет ключевая ставка, на сентябрьском заседании ФРС США она была в третий раз подряд увеличена на 75 б. п. На этом фоне доллар достиг 20-летнего максимума по отношению к ведущим мировым валютам. Тем временем в Китае ставки снижаются — из-за политики нулевой терпимости к COVID-19 страна испытывает едва ли не самые большие экономические трудности за последние десятилетия. Для поддержания экономики НБК и уменьшает стоимость заимствований. В итоге курс юаня опустился до 7,2 CNY за доллар США, минимума с 2008 года.

Однако судя по комментариям Народного банка Китая, он намерен защищать этот уровень. При этом он располагает огромными валютными резервами — около $3 трлн. Поэтому большее ослабление юаня к доллару США маловероятно.

Что касается пары CNY/RUB, то рубль к юаню сейчас весьма крепок и в последние недели торгуется на уровнях 8–8,7. Риски ослабления рубля сейчас невелики, так как привлекательность валютных сбережений снижается, а возобновление покупок валюты по «бюджетному правилу» в этом и следующем году маловероятно. В этих условиях до конца 2022 года рубль останется крепким.

Однако для целей хеджирования рисков ослабления рубля и диверсификации сбережений по валютам у юаня есть все шансы в существенной мере заместить доллар США на локальном рынке. Дело в том, что на долгосрочном горизонте курсы CNY/RUB и USD/RUB коррелируют между собой, а незначительная рассинхронизация имеет место лишь в отдельные периоды. К тому же правительство все-таки может вернуться к «бюджетному правилу» в 2024 году и позднее. Тогда курс рубля может ослабнуть, причем по отношению к юаню более значительно, так как именно он является главным кандидатом для пополнения международных резервов.

Валюту мало купить, ее нужно правильно разместить. Традиционный вариант ее хранения — депозит в банке. Однако ставки по ним сейчас невысокие — в районе 2%. Куда интересней предложения на рынке корпоративного долга. Сейчас у компаний растет спрос на выпуск юаневых бондов, в августе—сентябре такие бумаги разместили «Русал», «Полюс», «Металлоинвест», «Роснефть». Доходности данных выпусков в начале октября составляли 3,3–4,3%. Пока что объем таких облигаций составляет 25 млрд юаней, и мы ожидаем дальнейшего увеличения емкости этого рынка.