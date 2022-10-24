Экономика

Россиянам раскрыли, что будет с ценами на чай и кофе

Хотя дефицита на мировом и на российском рынках кофе и чая не ожидается, цены вниз на эти группы товаров не пойдут. Скорее, кофе снова подорожает, а чай останется в тех же «ценниках», что и сейчас, предупредила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

По данным отчета о мировом рынке кофе в 2022/2023 гг., подготовленного министерством сельского хозяйства США, глобальное производство кофейных зерен может вырасти на 4,7%, до 175 млн мешков (1 мешок = 60 кг), пишет «Прайм».

Как поясняет эксперт, это связано, прежде всего, с тем, что бразильский урожай арабик «вступает в год двухгодичного производственного цикла». При этом, по словам эксперта, потребление кофе в мире увеличится лишь на 1,1%. Вследствие этого ожидается восстановление запасов кофе на 2,1 млн мешков, до 34,7 млн мешков после падения в предыдущем сезоне. Однако несмотря на количественное превышение предложения над спросом, мировые цены на фоне повышения издержек основных производителей вряд ли снизятся, полагает специалист.

Анастасия Прикладова отметила влияние стоимости удобрений на производимый кофе: объем импорта удобрений Бразилией из России за первое полугодие 2022 года вырос в 4,4 раза. Даже при сохранении темпов прироста импорта в количественном выражении на уровне прошлого года повышение цен, по оценкам эксперта, является «более чем трехкратным».

По мнению собеседницы агентства, пиковое повышение цен в России не превысит 25% относительно 2021 года. При этом розничные сети будут реагировать на сигналы рынка, снижая цены: определяющим все равно останется фактор платежеспособности граждан.

«В сегменте чая ситуация выглядит более благоприятной ввиду меньшей доли производственных и логистических издержек в стоимости конечного продукта. Весьма вероятно, что розничные цены на чай сохранятся на уровне прошлого года», — подытожила экономист.