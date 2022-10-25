Экономика

В Псковской области низкая конкуренция в сфере рекламы – аналитики

В Псковской области прирост вакансий в сфере «Маркетинг, реклама, PR» за последний месяц составил 9%. Вместе с этим выросло число размещенных резюме: +9% новых соискателей за месяц.

На данный момент уровень конкуренции среди специалистов по рекламе достаточно низкий (3,6 резюме на одну вакансию). В прошлом году показатели были еще ниже – 1,9. Наиболее активные месяцы, в которые были замечены высокие показатели уровня конкуренции, пришлись на апрель и май этого года – 6,6 и 6,1 соответственно. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы hh.ru.

За последний месяц 2022 года в Псковской области было опубликовано более 300 вакансий в сфере «Маркетинг, реклама, PR», из них более 79 с заработной платой от 80 000 руб. Чаще всего предложения с вакансиями для рекламистов размещают в таких отраслях, как «Финансовый сектор» (26% от общего числа резюме), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (25%), «Услуги для бизнеса» (9%), «Телекоммуникации, связь» (6%) и «Автомобильный бизнес» (4%).