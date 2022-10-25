Экономика

Вкладчики Сбера в Псковской области утроили прибыль с начала года

Псковское отделение Сбера с января по сентябрь 2022 года выплатило своим вкладчикам более 1,3 млрд процентного дохода. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Северо-Западный банк Сбербанка за указанный период выплатил своим вкладчикам 54 млрд рублей процентного дохода. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина прибыли пришлось на клиентов из Санкт-Петербурга. В лидерах по полученному доходу также жители Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей.

Рост интереса к вкладам Сбера объясняется, прежде всего, выгодными условиями и разнообразием предложений банка. В банке сегодня представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. А при наличии подписки СберПрайм+ у клиентов банка есть возможность оформить СберВклад Прайм с повышенной процентной ставкой.

Также у жителей Северо-Запада растёт популярность вложения денежных средств в обезличенные металлические счета (ОМС). С января по сентябрь 2022 года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка приобрели ОМС на сумму 2 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за этот же период годом ранее. Наибольшим спросом традиционно пользуется золото.

Подробнее о вкладах и ОМС — на сайте Сбербанка.