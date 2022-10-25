Экономика

Россиянам советуют хранить сбережения в акциях, облигациях и золоте

Чтобы в нынешних условиях рынка сохранить свои деньги, нужно ориентироваться только на те способы и механизмы на рынке, которые понятны. Об этом сообщил в беседе с агентством «Прайм» директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.

Традиционно инструментом, опережающим по доходности инфляцию, являлись акции. По словам эксперта, это то, что доступно частным инвесторам и почти в любой момент времени может помочь не просто уберечь, но и приумножить активы. Важно рассматривать инструменты с привязкой к конкретному моменту времени. Например, сейчас потенциал обогнать инфляцию имеют и облигации, которые традиционно идут с ней вровень, заключил финансист. «В нынешние времена я бы выбирал максимально консервативные бумаги, выпущенные государством или крупными компаниями», - рассказал эксперт.

В случае с акциями и облигациями крупных игроков существует шанс заработать двузначную доходность, что при депозитах на уровне около 7% очень интересная альтернатива, отметил Андрей Аржанухин.

Многие аналитики видят хороший потенциал роста в золоте. Но эксперты предостерегают: покупая золотые слитки или монеты, существует возможность существенно ограничить свою ликвидность из-за высокой разницы между ценой покупки и продажи. «Стоит рассмотреть металлические счета, но только в надежных банках, так как на них не распространяется система страхования вкладов», — подчеркнул собеседник агентства.

Недвижимость в качестве инструмента для инвестиций сейчас потеряла свою актуальность, особенно, если речь о жилой, а не коммерческой недвижимости. Вкладываться в эти инструменты стоит только, если это потенциально более надежная логистика (складские помещения). В остальных секторах наблюдается явное снижение спроса, считает эксперт.