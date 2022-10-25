Экономика

Россиян предупредили об изменении графика выплаты пенсий в ноябре

В ноябре в России отмечается День народного единства. Это праздничный день, в который не будут работать почта или банки, поэтому ежемесячное начисление пенсий пройдет с изменениями, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она пояснила, что выплаты или доставка пенсии каждому пенсионеру осуществляются по графику. В соответствии с приказом Минтруда России, если даты выплаты пенсии или ее доставка совпадают с праздничными или выходными днями, это может быть сделано досрочно в пределах текущего месяца и не ранее чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику.

«В 2022 году выходными днями с связи с праздником 4 ноября считаются дни с 4 по 6 ноября. Соответственно, все пенсии, которые по графику должны были получить пенсионеры в эти дни, должны быть начислены до 4 ноября», — добавила экономист.

Однако те, кто получает пенсию через почту России могут получить ее без изменений в графике, так как график работы почты в праздничные дни не определен.