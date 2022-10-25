Экономика

Андрей Турчак рассказал о предложениях «Единой России» по проекту бюджета

Фракция «Единой России» в Государственной Думе приняла консолидированное решение о поддержке бюджета в первом чтении. Сейчас идёт работа над поправками ко второму чтению, и «Единая Россия» уже подготовила ряд предложений. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Андрей Турчак / Telegram

«Исполнение Народной программы и поручений президента, безусловное выполнение всех социальных обязательств, обеспечение и восстановление четырех новых регионов РФ — всё это уже зафиксировано в проекте бюджета и обеспечено финансированием. Это — основа, но уже сейчас идёт работа над поправками ко второму чтению», - рассказал Андрей Турчак.

Партия предлагает выделить дополнительное финансирование в объёме 19,5 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий и поддержку аграриев.

«Это позволит в следующем году обеспечить почти 31 тысячу человек центральным газоснабжением, 65 тысяч человек – центральным водоснабжением, построить ФАПы, услугами которых смогут пользоваться более 32 тысяч жителей сельских территорий, создать спортивную инфраструктуру для более чем 110 тысяч человек. 4,5 тысячи сельхозпроизводителей смогут закупить технику по льготному лизингу. Тысячи селян получат доступ к Интернету», - пояснил Андрей Турчак.

Другое важное направление, отметил он, это поддержка занятости. «Мы предлагаем увеличить финансирование социальных контрактов на 7,5 млрд рублей и помочь 400 тысячам наших граждан, оказавшихся в сложном положении. Добавим 1,5 млрд рублей на организацию дополнительного профобразования — и сможем дать новые навыки и знания 42 тысячам человек», - заметил секретарь Генсовета «Единой России».

Дополнительные средства 3,4 млрд рублей будут направлены и на модернизацию центров занятости, развитие молодёжного предпринимательства, обучение участников студотрядов рабочим специальностям.

«Наконец, третье — это поддержка некоммерческих организаций. Волонтёрские, благотворительные, ветеранские организации играют важную роль. И наши поправки позволят сохранить их поддержку на уровне текущего года — 1,7 млрд рублей. Данные предложения будут отражены в сегодняшнем постановлении ГД по итогам принятия проекта бюджета в 1-м чтении», - заключил Андрей Турчак.