Экономика

Число нуждающихся в подработке в Псковской области сократилось на 10% – опрос

44% опрошенных жителей Псковской области хотят найти подработку в дополнение к основному доходу. Не нужна подработка 43% местных респондентов, а у 9% подработка уже есть. Остальные затруднились ответить. По сравнению с началом этого года число нуждающихся в дополнительном заработке в регионе сократилось на 10%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

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Потребность подработки - показатель, оценивающий ожидания соискателей: чем ближе индекс к положительным значениям, тем более комфортно себя ощущают соискатели и тем меньше нуждаются в подработке и наоборот – чем ниже индекс, тем сложнее материальное положение соискателя, и тем важнее для него подработка, заметили специалисты сервиса.

Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке в первую очередь задумываются работники сферы маркетинга и рекламы, а также искусства и массмедиа, меньше всего — соискатели из мира IT.