Экономика

Россия после теракта со стороны Киева приостановит участие в зерновой сделке

Россия приостанавливает участие в «Зерновой сделке» после теракта в Севастополе. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

«С учетом проведенного 29 октября с.г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», - говорится в сообщении.

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В свою очередь, в министерстве иностранных дел отметили, что из-за действий украинских военных Москва не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в сделке, пишет РИА Новости. В связи с этим действие соглашения приостанавливается на неопределенный срок, соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия.