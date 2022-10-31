Экономика

В России для части граждан повысят размер доплат

Размер доплат к пенсиям шахтёров и лётчиков гражданской авиации увеличится вдвое, а для пожилых россиян увеличится фиксированная часть пенсии с 1 ноября. Об этом сообщается в официальном портале Объясняем.рф.

Россиянам, отметившим 80-летие в октябре, вдвое повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. После увеличения её размер составит 14 441 рубль в месяц.

Увеличится размер доплат к пенсиям лётчиков и шахтёров. Соцобеспечение пенсионеров этих групп пересматривают четыре раза в год, в том числе с 1 ноября. По данным ПФР, доплату к пенсии получают около 50 тыс. лётчиков и около 35 тыс. шахтёров.

Кроме того, для офицеров упростят правила хранения наградных кортиков. Они смогут носить кортики без регистрации их в Росгвардии и получения соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия. Регистрировать такое оружие должны россияне, получившие его по наследству.