Экономика

Число российских брендов в торговых центрах выросло на треть

С начала специальной военной операции в торговых центрах крупных городов стало примерно на треть больше российских брендов, рассказал президент Magic Group, основатель универмагов российских дизайнеров Slava Александр Перемятов.

После ухода из России многих зарубежных марок в ТЦ освободились площади, и цена квадратного метра ожидаемо снизилась, что помогло развивающимся российским брендам открыть офлайн-магазины, сказал основатель бренда Yaratam Design Петр Сафиуллин.

При этом и объемы отечественного производства выросли, чтобы хотя бы частично удовлетворить спрос. По предварительным оценкам, ассортимент российских марок в моллах в среднем увеличился на 20-30%, добавил он.

«Сейчас, когда появилась возможность продвижения отечественных брендов, даже небольшой абсолютный прирост дает значительный рост доли в процентах. Срабатывает эффект низкой базы. В крупных ТЦ, куда российские марки приходят на место закрывшихся или приостановивших работу западных магазинов, действительно рост может достигать 30%», — цитируют «Известия» вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.

В основном увеличение происходит за счет замещения закрытых магазинов, ведь исход брендов высвободил сотни тысяч квадратных метров торговых площадей, добавил он. Часть дизайнерских брендов выходят из онлайн-продаж через запрещенные теперь соцсети — за счет этого может быть заметно расширение ассортимента, отметил Люлин.

Маркам стало сложнее рекламировать себя в соцсетях, а открытие в составе ТЦ позволяет повысить узнаваемость и привлечь новую аудиторию, согласна руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.