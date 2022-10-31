Экономика

Новую платёжную систему зарегистрировали в России

Центробанк зарегистрировал в качестве оператора новой платёжной системы «Астрасенд» небанковскую кредитную организацию «Инкахран» (дочерняя компания МКБ). Информация об этом появилась на сайте регулятора.

С помощью новой системы граждане России смогут осуществлять переводы денежных средств за рубеж и внутри страны. На сайте платёжной системы сказано, что переводы возможно проводить в долларах и рублях. Вскоре можно будет ознакомиться с перечнем стран, в которые можно будет их отправлять, уточняет RuNews24.

«Астрасенд» - вторая система, получившая регистрацию в России в 2022 году. Первая система Hello была оформлена в апреле. Она осуществляет функции клирингового и операционного центра при платежах и переводах.