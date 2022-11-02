Экономика

Псковские производители продуктов не планируют повышать цены

По данным опроса Банка России, производители продовольственных товаров Псковской области планируют сохранить текущие отпускные цены до конца года. Предприятия адаптируются к работе в новых условиях, динамика издержек стабилизируется. Потребительский спрос в регионе остается невысоким, что также влияет на ценовую политику местных производителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Годовой прирост цен в сегменте продовольственных товаров в сентябре в области замедлился, как и в большинстве регионов округа. Потребительская активность на Северо-Западе и по России в целом в сентябре оставалась сдержанной.

В аграрном секторе Псковской области осенью увеличились объемы инвестиционного кредитования. Например, в настоящее время за счет кредитных ресурсов местным предприятием реализуется проект по строительству роботизированного животноводческого комплекса.

Анализ тенденций в экономике регионов страны представлен в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Помимо опроса более чем 14 тысяч предприятий, в том числе из Псковской области, для его подготовки использовались широкий спектр статистических данных и мнения экспертов.