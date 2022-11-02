Экономика

Повлияет ли поддержка мобилизованных на социальную помощь, рассказала Вера Емельянова

Повлияет ли поддержка мобилизованных и их семей на социальную помощь, рассказала первый заместитель губернатора Псковской области, куратор социальной сферы Вера Емельянова в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я могу совершенно ответственно сказать о том, что граждане Псковской области должны быть спокойны за все свои социальные требования. Обязательства правительства Псковской области перед гражданами будут выполнены в полном объеме. Если говорить конкретно о социальных выплатах, то напомню, что в Псковской области 270 тысяч граждан являются их получателями», - прокомментировала Вера Емельянова.

Она отметила, что 270 тысяч человек - это чуть меньше половины псковичей, проживающих на территории региона. В эту группу входят ветераны труда, ветераны реабилитационных мероприятий, труженики тыла, семьи с детьми, которые нуждаются в дополнительной поддержке. «На эти цели выделяется порядка шести миллиардов рублей, и сегодня эти средства в полном объеме и своевременно выплачиваются. Мы до конца года тщательно анализируем бюджет и смотрим, чтобы не было никаких срывов», - уточнила Вера Емельянова.

Смотрите также Универсальное пособие планируют ввести в Псковской области

Кроме того, с 1 января 2023 года будет вводиться универсальное пособие для семей с детьми, которое ежегодно изменяется. Со следующего года универсальное пособие объединит уже шесть действующих мер социальной поддержки семей. Подробнее о выплате можно узнать на сайте комитета по социальной защите Псковской области.