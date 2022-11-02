Экономика

Псковские инженеры разработают конструкторскую документацию для импортозамещения серводвигателей

Конструкторскую документацию для импортозамещения модельного ряда синхронных серводвигателей компании SIEMENS разработают ученые Псковского государственного университета. После сборки и испытания опытных образцов планируется запуск серийного производства двигателей на базе Владимирского станкостроительного завода «Техника», сообщается на сайте министерства науки и высшего образования РФ.

Серводвигатель — электрический двигатель, оснащенный датчиком, позволяющим контролировать точное положение его вала, а также частоту вращения и ускорение. Такие двигатели имеют широкий спектр применения — их устанавливают на высокоточных станках, роботах и транспортно-загрузочных устройствах. Они необходимы в разных областях: от пищевой промышленности до металлообработки.

До недавнего времени основными поставщиками серводвигателей на российский рынок были зарубежные производители. Лидирующую позицию в отрасли занимала компания Siemens. Однако после введения санкций производитель больше не поставляет сервомоторы для нужд российской промышленности.

«Ученые подготовят графические и текстовые документы, которые определят состав и устройство серводвигателей. Без этой работы невозможна их дальнейшая разработка, изготовление и эксплуатация», - говорится в сообщении.

Исполнением работ займутся инженеры научно-образовательного центра перспективных систем электроприводов с использованием современного оборудования и программного обеспечения. На их реализацию вуз получит более 75 млн рублей по программе стимулирования разработки конструкторской документации Агентства технологического развития.