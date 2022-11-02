Экономика

Продажи ноутбуков в РФ выросли за счет китайских брендов

Продажи ноутбуков в РФ в III квартале 2022 года по сравнению с апрелем-июнем выросли на 27% до 700 тыс. штук, подсчитал «М.Видео-Эльдорадо». Источник в компании-партнере нескольких продавцов гаджетов подтвердил тенденцию к росту, но оценил увеличение продаж в 23%. О восстановлении спроса говорят и представители конкурирующих с «М.Видео» и «Эльдорадо» розничных сетей, узнали «Известия».

Преодолеть спад продаж помог официальный ввоз компьютеров китайских брендов, а также то, что бизнесу наконец удалось наладить параллельный импорт лэптопов, отметил один из собеседников «Известий».

Доля производителей из КНР на российском рынке во II квартале составляла примерно 30%, в III квартале 2022 года она достигла около 40%, рассказали в «М.Видео —Эльдорадо». А по данным сотрудника одного из ритейлеров — даже 46%. Кварталом ранее она составляла 37%, а год назад — 34%, добавляет он.

Наибольший вклад в увеличении продаж в III квартале на российском рынке в штуках внесли Huawei (рост на 102% квартал к кварталу), Honor (+99%), MSI (+185%), перечислили в МТС. Продавцы на Ozon активно расширяют ассортимент новыми 8брендами из Китая, сообщили «Известиям» в пресс-службе маркетплейса.

Рост спроса на ноутбуки действительно стимулируют китайские бренды, согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. После того, как с рынка ушли, например, HP и Dell, марки из КНР их заменили — сейчас продажи в РФ запускают Techno, Realme, Xiaomi, отметил он.