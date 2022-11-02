Экономика

Эксперт назвала товары, которые подорожают к Новому году

До наступления 2023 года в России можно ожидать не только внепланового повышения тарифов ЖКХ (изначально индексация планировалась на 1 июля 2023 года), но и подорожания практически всех товаров. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.

С 1 декабря 2022 года повышаются тарифы ЖКХ, что впоследствии отразится на ценах практически всех товаров, отметила экономист.

«Основываясь на прошлом опыте изменения цен в преддверии повышения ставок НДС, можно предположить, что продавцы автомобилей потихоньку начнут повышать цены еще в текущем году, стремясь смягчить их рост с января 2023 года», — цитирует Марию Долгову агентство «Прайм».

Еще один фактор, способствующий повышению цен в декабре, — проект Минпромторга по исключению технической возможности реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или незаконно введенной в оборот (будет проводиться с 1 декабря текущего года по 1 августа 2023 года). По мнению эксперта, велика вероятность, что розничные продавцы заблаговременно повысят цены на товары с ограниченным сроком годности (молочную продукцию, минеральную и газированную воду и т.п) с целью минимизации своих потерь от нереализованных товаров.

На динамику цен влияют затраты на упаковку, транспортировку, логистику, сокращение предложения ряда товаров. Эти факторы будут сказываться на ценах в ноябре — декабре.

Также перед новогодними праздниками стоит ожидать повышения цен на свежие фрукты и овощи, особенно — импортные, резюмировала Мария Долгова.