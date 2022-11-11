Экономика

Стоимостью псковского борща озаботились в ЛДПР

Молодёжная организация ЛДПР узнала, как изменились цены на продукты из «борщевого набора» в Пскове за текущий год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Изображение здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения ЛДПР

«Для многих псковичей рост цен на продукты питания является серьезной проблемой, поскольку неизбежно сказывается на и без того небогатом семейном бюджете», – отметили в ЛДПР.

На протяжении года активисты псковской молодёжной организации партии отслеживали колебания цен на продукты из «борщевого набора» в одной из популярных торговых сетей города.

«За период исследований самым затратным сезоном оказалась весна. В апреле набор продуктов для борща обходился псковичам в 290 рублей. Не принесло ожидаемого понижения цен и лето. Так, в июле цена на "борщевой набор" составила 289,35 рубля. И только осенью такой же набор продуктов обходится жителям областного центра всего в 108,6 рубля», – отметили партийцы.

«Одна из причин снижения цен на продукты – сбор урожая и появление отечественных продуктов на прилавках нашего города. Мы обязательно продолжим следить за изменением цен на "борщевой набор" и информировать об этом псковичей», - пообещала помощник координатора Псковского регионального отделения ЛДПР по работе с молодёжью Алина Кривнева.