Экономика

Сбер выдал рекордное количество потребительских кредитов на Северо-Западе в октябре

В октябре Северо-Западный банк Сбербанка выдал рекордное количество потребительских кредитов с начала 2022 года. Рост зафиксирован и относительно октября прошлого года: в этом году жители Северо-Запада за этот месяц оформили на 22% больше кредитов общей суммой 26 млрд рублей. Лидеры по кредитованию – Санкт-Петербург, Ленинградская и Архангельская области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Текущие ставки, говорят в банке, позволяют сейчас людям вернуться к запланированным ранее, но не совершенным в силу внешних обстоятельств покупкам.

Кроме того, в Зелёный день — с 10 по 12 ноября — Сбер предлагает всем клиентам уникальную процентную ставку на первый месяц кредитования – 4% годовых.

Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, включая рефинансирование кредитов других банков. Кредит нужно оформить на срок от 13 месяцев на сумму от 30 тыс. до 30 млн рублей.

Дополнительно — кешбэк бонусами СберСпасибо для владельцев месячной или годовой подписки СберПрайм+, которые возьмут такой кредит в Зелёный день. Для этого достаточно иметь подписку СберПрайм+, быть зарегистрированным в программе СберСпасибо и вовремя гасить кредит. И тогда заёмщики будут каждый месяц получать на карту возврат бонусами 1,5% ставки по кредиту. Условия действуют по потребительским кредитам без обеспечения.

Узнать больше о кредитах Сбера можно на сайте банка.