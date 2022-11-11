Экономика

Финансист рассказал об опасности самых выгодных вкладов

В последние месяцы среди банковских продуктов, помимо стандартных депозитов, начали обретать популярность инвестиционные вклады (инвестпродукты) и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Какие плюсы у этих продуктов и какие бывают «подводные камни», рассказывает агентству «Прайм» специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Инвестиционные вклады, в отличие от стандартных депозитов, не застрахованы полностью государством, предупреждает он. Страховка от АСВ действует только на ту часть, которая отнесена к депозитной, но существует еще и инвестиционная часть.

«Первая часть будет возвращена в полном объеме в случае досрочного востребования вклада (но без процентов) или по истечении оговоренного в договоре срока. А вторая может либо принести оговоренный доход, если на фондовом рынке наблюдалась позитивная динамика по активам, в которые были вложены средства, либо принести суммы повыше или гораздо ниже, чем та, которую вам обещали в финансовом учреждении при составлении договора», — утверждает финансист.

Инвестиционная часть очень сильно зависит от ситуации на рынке и в экономике страны. К тому же при заключении договора на оформление инвестиционного вклада клиенту нужно будет внимательно проверить то, какая комиссия за управление средствами отойдет управляющему активами вне зависимости от успешности его действий.

То же применимо и при оформлении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Этот продукт — нечто среднее между накопительным страхованием жизни (НСЖ) и инвестиционным вкладом. НСЖ – долгосрочный финансовый продукт (порой срок его действия может составлять 30 лет), который позволяет застрахованному не только получить выплату в случае болезни или утраты дееспособности, но и дает возможность передать ее в наследство в случае смерти. При этом он дает возможность гарантированно достичь финансовых целей, по принципу вклада.

«Договор ИСЖ позволяет не только застраховать жизнь и здоровье, но и получить повышенные выплаты в случае роста стоимости активов, в которые были вложены средства. Но вот снижение их стоимости приведет к падению объема выплат, которые, как и сами вложения, никоим образом не застрахованы», — поясняет эксперт.

По его мнению, инвестиционный вклад и инвестиционное страхование жизни подойдет больше консервативным вкладчикам, которые рассматривают для себя возможность получения дохода в среднем на 3-6% выше, чем по стандартному банковскому депозиту.