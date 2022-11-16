Бюджет региона на 2023 год точно будет не хуже текущего — Александр Братчиков

Бюджет Псковской области на 2023 год точно будет не хуже бюджета текущего года. Такое мнение выразил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По его словам, сегодня предполагается, что доходная часть бюджета составит порядка 45 млрд рублей (в прошлом году — 42,8 млрд рублей)
Дефицит бюджета планируется в пределах 10%, что соответствует Бюджетному кодексу, подчеркнул депутат.