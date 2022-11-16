Экономика

Бюджет региона на 2023 год точно будет не хуже текущего — Александр Братчиков

Бюджет Псковской области на 2023 год точно будет не хуже бюджета текущего года. Такое мнение выразил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В принципе, бюджет ожидается точно не хуже, чем был в 2022 году - это то, что мы сейчас видим. Безусловно, у нас будет принятие бюджета 22 числа Государственной Думой, где окончательно будут утверждены цифры дотаций, субсидий и субвенций регионам, и после этого мы уже можем чётко говорить, сколько у региона будет денег и как мы будем их расходовать», - сказал Александр Братчиков.

По его словам, сегодня предполагается, что доходная часть бюджета составит порядка 45 млрд рублей (в прошлом году — 42,8 млрд рублей)

Дефицит бюджета планируется в пределах 10%, что соответствует Бюджетному кодексу, подчеркнул депутат.