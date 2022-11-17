Экономика

Розничные продажи водки в РФ за 10 месяцев выросли на 6,3% - Росалкоголь

Розничные продажи водки за 10 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,3%, до 62,546 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольрегулирование.

В октябре по сравнению с сентябрем рост составил 4,3%, до 6,669 млн дал. Коньяка в январе-октябре было продано 9,946 млн дал (на 4% больше), в октябре - 1,114 млн дал, что на 5,9% выше показателя сентября, пишет «Интерфакс».

Продажи винодельческой продукции за 10 месяцев снизились на 6,3%, до 71,518 млн дал, но в октябре по сравнению с сентябрем отмечен рост на 2,8%, до 6,837 млн дал. С начала года снизился спрос на винные напитки и фруктовые (плодовые) вина. Так, продажи фруктовых вин за 10 месяцев упали на 18,4%, до 8,541 млн дал.

В то же время продажи тихих вин за 10 месяцев выросли на 0,6%, до 43,961 млн дал, в октябре по сравнению с сентябрем - на 1,8%, до 4,323 млн дал. Растет спрос на шампанские и игристые вина. В январе-октябре их продано 13,424 млн дал, что на 8,1% больше, чем годом ранее. В октябре продажи в месячном выражении выросли на 3,3%, до 1,193 млн дал.

Но наибольшие темпы роста в январе-октябре достигнуты в продажах ликерных вин - в 2,4 раза, до 578,6 тыс. дал. Но в октябре по сравнению с сентябрем их реализация снизилась на 3,6%, до 74,8 тыс. дал.

Слабоалкогольной продукции за 10 месяцев продано 12,235 млн дал, это на 57% больше, чем годом ранее, в октябре - 1,281 млн дал (на 9,4% больше, чем в сентябре).

Всего продажи алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра пуаре и медовухи) за 10 месяцев выросли на 3,5%, до 175,5 млн дал, в октябре - на 4,3%, до 17,9 млн дал.