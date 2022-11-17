Экономика

Концерн Siemens продал весь свой бизнес в России

Немецкий промышленный концерн Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года, то есть в прошлом календарном квартале, следует из отчета компании.

«Siemens продал весь свой бизнес финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года (длится с июля по сентябрь - ред.)», - приводит РИА Новости содержание отчета.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, это один из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.