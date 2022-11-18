Экономика

Псковская область готовится к переходу на единые налоговые счета

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 18 ноября, принял участие в совещании с представителями управления федеральной налоговой службы России по Псковской области по вопросам внедрения единого налогового счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В числе приглашенных также были вице-спикер Псковского областного собрания депутатов Александр Братчиков, представители исполнительных органов региона и в режиме ВКС главы муниципалитетов.

Главный докладчик по вопросу — руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова — подчеркнула, что существующая модель исполнения обязанностей по уплате налогов на сегодняшний день себя изжила. Внедрение института единого налогового счета позволит значительно упростить механизм исполнения обязанностей по уплате налогов, сэкономить деньги и время, минимизировать негативные последствия наличия долга, повысить прозрачность и сервисность налоговых органов.

Новая система заработает с 1 января 2023 года. С ее вводом организации и индивидуальные предприниматели смогут вносить денежные средства на свой Единый налоговый счет. Затем налоговая служба автоматически будет распределять их в соответствии с имеющимися у плательщика обязанностями.

«История, безусловно, положительная. Инструмент объективно удобный. Это создаст комфортные, максимально простые и понятные условия уплаты налогов и иных обязательных платежей», — подытожил обсуждение Михаил Ведерников.

Смотрите также Об изменениях в уплате налогов с 1 января 2023 года рассказали псковичам Вместе с тем глава региона отметил, что в период перехода от одной модели к другой, могут возникнуть некоторые сложности. Они будут связаны, в частности, с установлением единого срока поступления налогов по заработным платам. В связи с этим губернатор предложил коллегам изменить действующие регламенты и выдавать средства с 15 января, а также поддержать данную региональную инициативу перед министерством финансов РФ.

В завершение совещания Михаил Ведерников призвал руководство регионального УФНС сделать все, чтобы все организационные моменты в переходный период были корректно учтены. Главам районов поручено распространить в муниципалитетах полученную информацию.