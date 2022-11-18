Экономика

Эксперт спрогнозировала подорожание шампанского и икры к Новому году

Подорожание товаров и услуг в 2023 году ожидается минимум на уровне инфляции. При этом продукты праздничного ассортимента могут превзойти эти границы, отметила 20 ноября специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

В первую очередь, по ее прогнозам, подорожание затронет импортный алкоголь из-за информации о сокращении поставок. Поэтому приобрести его рекомендуют до новогодних праздников.

Рост цен на шампанское, к примеру, ожидается в районе 40%: минимальная стоимость бутылки у частных производителей увеличится на 40,7% (до 166 рублей), у оптовиков — на 45,3% (до 199 рублей), в розничном магазине — на 41,4% (до 239 рублей), указала Милашевская в беседе с агентством «Прайм».

Красная или черная икра, консервы и праздничные деликатесы, цена на которые начинает расти во второй половине октября - еще одна категория продуктов для предновогодних закупок. Цена на них растет даже без экономических обоснований. Сезонно зимой подорожают импортные овощи и фрукты.

С января, прогнозирует аналитик, в пределах 7-10% увеличится цена на мясную и молочную продукцию. Подорожание в районе 5% затронет крупы и хлебобулочные изделия. Это будет вызвано тем, что фермеры и магазины будут закладывать в конечную цену продукта возросшую стоимость удобрений, топлива и электроэнергии.