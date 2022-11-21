Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Самовар» русское застолье
борьба с наледью
о переходе на четырёхдневку
Господин Рейтингомер
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
о работе ЛДПР и партийных инициативах
Бранч в «Покровском»
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
новогодние корпоративы
Электронная транспортная накладная
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
поддержка мобилизованных членов профсоюза
рост тарифов
фолк-рок в Пскове
оборудование и кадры в санаториях
Досуговые центры для взрослых
 
 
 
ещё Экономика 21.11.2022 11:140 Псковская область заняла 73 место в рейтинге регионов по неравенству зарплат 22.11.2022 09:000 Индивидуальных предпринимателей предлагают не допускать к изготовлению лекарств в России 21.11.2022 18:330 Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки 21.11.2022 11:170 Ozon обоснуется в Китае 21.11.2022 11:140 Псковская область заняла 73 место в рейтинге регионов по неравенству зарплат 21.11.2022 10:380 Сбер предлагает псковичам заплатить налог, не выходя из дома
 
 
 
Самое популярное 19.11.2022 14:080 В ходе СВО погиб заместитель начальника штаба 76-й дивизии Сергей Никулин - ВДВ 21.11.2022 17:141 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ 21.11.2022 19:541 Скончался раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов 20.11.2022 09:241 Районная котельная остановилась ночью на несколько часов в Пскове 21.11.2022 09:271 Путин наградил медиков из Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Индивидуальных предпринимателей предлагают не допускать к изготовлению лекарств в России

22.11.2022 09:00|ПсковКомментариев: 0

Минздрав и Минпромторг согласовали поправки в законопроект о возрождении производственных аптек. Из документа убрали индивидуальных предпринимателей — они все же не смогут делать лекарства.

Кроме того, аптеки не смогут изготавливать зарегистрированные в России препараты. Один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов отметил, что документ может пройти второе и третье чтения уже на ближайших пленарных заседаниях. А вступить в силу закон должен 1 сентября 2023 года, сообщает «Парламентская газета».

Законопроект, позволяющий аптекам, как прежде, самим изготавливать лекарства, внесли в Госдуму в сентябре 2019 года. По словам Айрата Фаррахова, путь согласования документа был очень длинным — более трех лет, в первом чтении его приняли лишь в марте 2021 года.

«Изначально мы столкнулись с негативной реакцией правительства, в первую очередь Минздрава. Там посчитали, что процесс изготовления лекарств в аптеках достаточно сложный и его будет трудно контролировать. Но мы апеллировали к тому, что сегодня врачи, да и родители уже это делают, когда, например, делят лекарство на несколько частей, чтобы дать минимальную дозировку ребенку», – рассказал Фаррахов.

В аптечных условиях рассчитают необходимую дозу гораздо точнее и изготовят персональный препарат для пациента, уверен депутат.

Поправки к закону все же прошли согласование в Минпромторге и Минздраве, продолжил Фаррахов, есть заключение государственного правового управления. Парламентарий также отметил, что, по его мнению, сейчас нет препятствий для рассмотрения законопроекта сразу во втором и третьем чтениях и, возможно, это произойдет уже на одном из ближайших пленарных заседаний.

О достигнутом согласии по всем спорным моментам заявил и первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, соавтор документа Леонид Огуль. Об этом 18 ноября сообщили на сайте Госдумы. комитет по охране здоровья рекомендовал парламенту принять законопроект о производственных аптеках во втором чтении, сказано в публикации.

«Этот закон призван возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в небольших дозировках, которые выписываются врачом под конкретного пациента, — отметил Огуль. — Это не только лосьоны, кремы, свечи и эмульсии, но и в том числе лекарства офф-лейбл — препараты с минимальной дозировкой, которые нужны, к примеру, детям с низкой массой тела».

В согласованном варианте документа сказано, что при изготовлении лекарств аптечными и ветеринарными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, используются препараты или субстанции, включенные в соответствующие государственные реестры и Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.

При этом не допускается изготовление препаратов, уже зарегистрированных в России. Кроме того, из законопроекта убрали возможность производства лекарств индивидуальными предпринимателями. Этот момент, впрочем, не был серьезным камнем преткновения, отметил Фаррахов. По его словам, производственную лицензию на сегодня имеют всего 16 индивидуальных предпринимателей.

«Мы согласились с этим консенсусным предложением, — сказал депутат. — Но и добились принципиальных вещей — возможности аптекам изготавливать препараты, которые не зарегистрированы в России, и использовать для этого лекарства и субстанции, зарегистрированные в нашей стране».

По сравнению с изначальной концепцией документ сильно не изменился, считает политик. Правки носят в основном юридический и технический характер. В случае подписания закона президентом документ должен вступить в силу 1 сентября 2023 года. А до этого времени Минздрав как главный регулятор должен подготовить нормативную базу.

Теги: #лекарства
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли предложение главы МВД о создании медвытрезвителей в регионах?
В опросе приняло участие 58 человек
22.11.2022, 09:500 До 100 тысяч рублей готовы платить бухгалтерам в Псковской области – аналитики 22.11.2022, 09:460 КамАЗ насмерть задавил десятилетнюю девочку в России 22.11.2022, 09:450 Кандидатов на должность главы Пушкиногорского района пригласили на жеребьёвку 22.11.2022, 09:410 Популярное среди бездомных здание в Пскове отдадут художественной школе
22.11.2022, 09:400 Полицейский разбился насмерть, упав с эскалатора в торговом центре 22.11.2022, 09:300 Студентам-сиротам предлагают предоставить бесплатную юрконсультацию 22.11.2022, 09:160 Работодатели рассматривают россиянок на позиции, которые ранее считались «мужскими» – аналитики 22.11.2022, 09:000 Индивидуальных предпринимателей предлагают не допускать к изготовлению лекарств в России
22.11.2022, 08:570 МЧС проверяет сообщение о заложенных бомбах в школах Великих Лук 22.11.2022, 08:570 ЧМ в Катаре снова раздражает: проблемы во всем 22.11.2022, 08:410 Псковские волейболистки заняли второе место на межрегиональном турнире в Карелии 22.11.2022, 08:250 Юрист предостерёг россиян от взятия кредитов для родственников
22.11.2022, 08:180 Съёмки кулинарного трэвел-шоу завершились в Псковской области 22.11.2022, 08:000 Россияне стали больше пить крепкое пиво 22.11.2022, 07:450 Пскович пытался заколоть знакомого в Летнем саду 22.11.2022, 07:301 Финансист раскрыла способ накопить на старость
22.11.2022, 07:160 Чемпионат и первенство города по рукопашному бою прошли в Пскове 22.11.2022, 07:000 Эксперты рассказали об особенностях удаленной работы в России 21.11.2022, 22:150 82-летний великолучанин взял два призовых места на Кубке России по плаванию 21.11.2022, 22:100 Судебные приставы провели лекции о правовой помощи детям в Псковской области
21.11.2022, 22:070 Жителя Порхова с алкогольной зависимостью лишили водительских прав 21.11.2022, 22:000 Псковские многодетные семьи предупредили об изменении срока мер соцподдержки 21.11.2022, 21:570 Юные псковичи смогут принять участие в олимпиаде «Безопасные дороги»  21.11.2022, 21:500 Опыт воспитания детей помогает в работе каждому второму россиянину - опрос
21.11.2022, 21:430 Псковский проект по созданию музея истории оккупации представят на международном форуме 21.11.2022, 21:410 Российский диетолог поделился секретами правильного гарнира 21.11.2022, 21:300 Акция «В музей вместе с мамой» пройдёт в Пскове 21.11.2022, 21:180 Более трёх тонн макулатуры собрали в Пушкиногорском районе
21.11.2022, 21:090 Россиянам назвали пять идей для осенних блюд из шампиньонов 21.11.2022, 20:570 Псковский региональный ресурсный центр добровольчества сменил статус 21.11.2022, 20:410 В России создали новое поколение бетона с добавлением агроотходов 21.11.2022, 20:201 Псковские рыбаки продолжают делиться уловом в Сети
21.11.2022, 19:570 В «Черную пятницу» билайн предложил скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары 21.11.2022, 19:541 Скончался раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов 21.11.2022, 19:430 Сергей Вострецов стал сопродюсером фильма «Квест» 21.11.2022, 19:320 Сотрудники «Псков-Полимера» прошли выездную диспансеризацию
21.11.2022, 19:250 Экскурсию по пожарному поезду провели для псковских студентов 21.11.2022, 19:120 Почти 4 тысячи раз выезжала скорая медпомощь на вызовы к псковичам за неделю 21.11.2022, 18:550 В Пскове ввели меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций 21.11.2022, 18:390 Мошенник из Москвы предстанет перед судом за обман псковских пенсионеров
21.11.2022, 18:330 Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки 21.11.2022, 18:263 Псковичи прошлись по Картинной галерее при свечах 21.11.2022, 18:250 Церковь Михаила Архангела в Пскове приспособят для современного использования 21.11.2022, 18:230 Губернатор поздравил сотрудников псковского УФНС с профессиональным праздником
21.11.2022, 18:150 Заместитель главного судебного пристава Псковской области проведет личный прием граждан в Дно 21.11.2022, 18:070 Псков украсят к Новому году до 21 декабря 21.11.2022, 18:010 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 ноября 21.11.2022, 18:001 Никакого роскошного отдыха: следует ли отказаться от новогодних корпоративов?
21.11.2022, 17:595 Тарифы на электроэнергию изменятся в Псковской области с 1 декабря 21.11.2022, 17:540 Контейнеры для ТКО установили в Опочецком районе 21.11.2022, 17:520 Возобновится ли работа рентген-кабинета на улице Петровской в Пскове, рассказали в облздраве 21.11.2022, 17:460 Псковичам разъяснили особенности планирования отпуска за разные рабочие годы
21.11.2022, 17:430 Псковичи смогут проверить свои знания в сфере инклюзии и доступной среды 21.11.2022, 17:410 Небольшой снег пройдёт в Псковской области 22 ноября 21.11.2022, 17:390 О вреде соли для сердца рассказал диетолог 21.11.2022, 17:320 Голубь с бирками на лапах залетел на балкон псковички
21.11.2022, 17:271 Как Новый год встретим? 21.11.2022, 17:260 Горячую линию по вопросам противодействия коррупции организуют в Псковской области 21.11.2022, 17:260 Почти 50% респондентов ПЛН высказались против двухлетнего срока службы по призыву 21.11.2022, 17:240 Рисунки для отправки на фронт собирают в Псковской области
21.11.2022, 17:230 Пропавшую более месяца назад женщину разыскивают в Великих Луках 21.11.2022, 17:141 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ 21.11.2022, 17:090 «Титан-Полимер» в лицах: отдел бухгалтерского учёта 21.11.2022, 17:080 Гости Полистовья смогут послушать звучание пород местных деревьев
21.11.2022, 17:070 Как школьник из Пскова ушел добровольцем на фронт и погиб, рассказали в госархиве 21.11.2022, 17:035 Розничные цены на газ в Псковской области вырастут с 1 декабря 21.11.2022, 17:000 Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка 21.11.2022, 16:580 Снежный покров в Пскове может исчезнуть к концу недели
21.11.2022, 16:500 Анатолий Вассерман раскрыл псковичам секрет работоспособности  21.11.2022, 16:430 Впечатления уроженца Псковской области от ЧМ в Катаре: Фан-деревня - треш, фан-зона - полный провал 21.11.2022, 16:410 Псковичей приглашают на работу в полицию с зарплатой выше 40 тысяч рублей 21.11.2022, 16:260 Сотрудников псковской поликлиники призвали быть этичнее после жалобы губернатору
21.11.2022, 16:180 «Росгосстрах» намерен в 2023 году завершить трехлетнюю программу ИТ-трансформации 21.11.2022, 16:100 «Постскриптум»: «Неуместные» корпоративы, подготовка бюджета и семейные ценности. ВИДЕО 21.11.2022, 16:010 Подкрался незаметно 21.11.2022, 16:011 Анатолий Вассерман назвал липой теорию парникового эффекта на встрече со студентами в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru