Экономика

Почти на 10% сократилось производство скота и птицы на убой в Псковской области

В хозяйствах всех категорий Псковской области в январе-октябре 2022 года произвели 261,8 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 173,9 тысячи тонн молока, 65,9 млн яиц. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 9,2%, производство яиц - на 7,5%, производство молока выросло на 2,2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: пресс-служба Псковстата

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец октября 2022 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота - 59,4 тысячи голов, из него коров - 29,2 тысячи; свиней – 1239,2 тысячи; овец и коз – 28,4 тысячи голов.

По сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 4,3%, из него коров – на 4,4%; свиней - на 11,8%; овец и коз - на 10%.