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Экономика

Почём похороны для народа

23.11.2022 14:11|ПсковКомментариев: 1

В Псковской области с начала года на треть выросла цена на гробы. Пособия на погребение после оплаты морга и отпевания не хватит даже на самый дешевый гроб, который иногда разваливается в руках у грузчиков под тяжестью покойного. А памятники и вовсе начали стоить минимум вдвое дороже. Сколько стоят в Пскове средние похороны, «чтоб не стыдно», почему гробы подорожали, если делают их прямо в городе, и когда дешевле заказывать надгробный камень — Псковская Лента Новостей узнала, чем живет ритуальная сфера.

 

За сто лет никто не написал лучше о похоронном деле, чем Ильф и Петров в первой главе «12 стульев»:

«Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку, за волнистыми зеленоватыми стеклами, серебрились гроба похоронного бюро «Нимфа». Справа, за маленькими, с обвалившейся замазкой окнами, угрюмо возлежали дубовые, пыльные и скучные гроба, гробовых дел мастера Безенчука».

О состоянии дел в погребальной отрасли региона недавно написал Псковстат. Ведомство обнародовало данные, согласно которым цены на гробы выросли на 33,2%. То есть ровно на треть с декабря прошлого года по сентябрь нынешнего.

В Пскове по обеим сторонам улицы Белинского высятся выставочные надгробия. Здесь находятся офисы почти всех ритуальных компаний города. В том числе, местный филиал Военно-мемориальной компании. Его исполнительный директор Максим Тимошенко подтверждает данные статистики, добавляет к ним собственные и объясняет, как так получилось:

«Гробы мы делаем полностью сами, - говорит он. - Закупаем отдельно материалы: дерево, ткани, скобы. Собираем, обиваем и в продажу. Дерево в цене не выросло. Гробы подорожали, потому что ткани в основном импортные, из Китая. Оттуда же материалы для венков, на них цена тоже увеличилась. Это связано с логистическими трудностями».

«"Нимфа", туды ее в качель, разве товар дает? – смутно молвил гробовой мастер. – Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб – он одного лесу сколько требует. Да вот "Нимфа"!.. Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я – фирма старая. Основан в 1907 году. У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя».

Максим Тимошенко отмечает, что экономить на проводах близких псковичи не стали. Средний чек на достойные похороны вырос до 35-40 тысяч рублей. В этом случае «все нормального качества, не эконом». Когда помогают волостям провожать одиноких покойников, живших на маргинальном дне, готовы без прибыли для себя уложиться в 13 тысяч рублей. На дорогих похоронах только цена гроба начинается от 100 тысяч рублей.

6964 рублей 68 копеек составляет в 2022 году государственное пособие на погребение.

Организовать даже самые-самые бюджетные похороны на пособие невозможно, констатирует Ольга Бакулина, директор ритуальной службы «Парус». Только услуги морга обойдутся в 3 тысячи рублей. Еще 2200 рублей стоит отпевание. Все, на самый дешевый гроб, стоимостью от 4 тысяч, уже не хватит. А еще нужна перевозка, копка могилы, крест, венок. Вместе с тем, она настоятельно не советует организовывать проводы по нижней тарифной границе.

«Самый дешевый гроб разваливается в руках, когда ребята несут его из морга в машину или из машины на кладбище, - рассказывает она о возможных последствиях экономии. - У нас таких случаев не было, но знаем о подобном».

По данным все того же Псковстата за январь-август в регионе умерло 7391 человек. Это на 4418 человек больше, чем родилось. С 1990-го года, начиная с которого Псковстат публично показывает подробные цифры, естественный прирост псковичей неизменно оказывается отрицательным. На начало года в регионе жило чуть больше 613 тысяч человек.

Генеральный директор компании по изготовлению памятников «Каменных дел мастер» Андрей Аникин говорит, что подавляющее большинство его заказчиков приходят за памятниками через год после похорон.

«Кто поумнее, сразу начинают шевелиться, - делится он мудростью. - Все хотят успеть к Троице, а чтобы не было ажиотажа, можно памятник спокойно за зиму сделать и оставить на хранении. Цены этого года сто процентов будет ниже, чем в следующем. Опять государство придумает повысить тарифы на электроэнергию, камень подорожает, бензин вырастет, грузоперевозки станут менее доступными из-за запчастей».

Андрей Аникин сообщает об уже произошедшем более чем двукратном росте цен на карельский гранит.

«Покупал машину камня за 700-800 тысяч, - вспоминает он времена не столь отдаленные, - а сейчас почти за два миллиона. Это на совести тех, кто камень добывает. Динамика цен зависит от их жадности».

Некоторое время назад у псковских каменщиков было три источника материала в темном, ритуальном, цвете. Однако с начала года прекратились поставки из украинского Житомира. Цены на китайский камень выросли из-за нехватки морских контейнеров и сложностей железнодорожных перевозок. Подняли стоимость и карельские добытчики. Участники рынка говорят, что это позволяет горнякам увеличить прибыль, сохраняя исчерпаемый природный ресурс. Альтернативы их товару все равно не осталось.

«Ну, дай ей бог здоровьичка, – с горечью сказал Безенчук, – одних убытков сколько несем, туды его в качель».

Памятник — не предмет первой погребальной необходимости, без которого обряд не провести. А все-таки и на нем псковичи предпочитают не экономить.

«Сильно на маленькие памятники не бросаются, делают один раз и надолго, - делится Андрей Аникин наблюдениями за потребителями. - В этом году люди стали брать памятники постатуснее. Многие начали переделывать памятники на двоих, на троих. Соответственно, камень больше по размеру, он дороже. Многие подражают, не хотят ставить памятник не хуже, чем у соседа. Есть нескольких вариантов полировки, берут полную, чтобы меньше ухаживать. Это то, что я вижу».

Перефразируя известную фразу, только и остается сказать: лучше быть богатым и живым, чем бедным и мертвым.

Юлия Магера

Теги: #регион60 #похороны
Источник: Псковская Лента Новостей
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