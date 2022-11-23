Экономика

Шесть шагов на пути к собственному бизнесу

Какие вопросы неизбежно возникают у начинающих предпринимателей перед запуском своего дела? Псковская Лента Новостей вместе со специалистами ПСБ определила шесть простых шагов на пути к предпринимательскому успеху.

1. Продумать сферу деятельности

Направление для развития своей деятельности выбирайте в той области, в которой вы хорошо разбираетесь. Например, наемный SMM-специалист в будущем может стать владельцем агентства по продвижению в соцсетях, а гид из турфирмы – хозяином собственного экскурсионного бюро.

2. Написать бизнес-план

Определение стратегии — залог будущего движения в верном направлении.

Какую клиентскую аудиторию выбрать для своего товара или услуг: пол, возраст, уровень их дохода? Стоит ли для новой компании арендовать офис или для начала он не нужен? На каких площадках будут распространяться продукция или услуги? Как вы планируете их рекламировать? Сколько времени вы готовы работать без прибыли до выхода на точку безубыточности?

Ответы на эти вопросы и создание пошаговой инструкции на их основе — вот, что такое бизнес-план. Всесторонний анализ на ранних стадиях поможет эффективно проработать свои действия, а четкий план даст ответы на вопросы потенциального инвестора на этапе поиска финансирования.

3. Найти финансирование

Даже маленький подвальчик, в котором сапожник ремонтирует обувь, требовал первоначальных вложений. Опустим этап обучения сапожника, в которое он тоже вкладывал свои ресурсы. Начнем с того момента, когда он решил оказывать услуги. Мастеру нужны средства, что арендовать помещение, купить мебель, инструменты, расходные материалы, оплатить коммунальные услуги. Где взять деньги?

Во-первых, за помощью можно обратиться к государству, поэтому стоит изучить условия госпрограмм, их проводниками являются банки. Например, в ПСБ реализуются многие программы господдержки для бизнеса.

Во-вторых, это надежные собственные банковские решения. Речь не только о кредитовании. Финансовые институты предлагают сегодня набор гибких инструментов, позволяющих добиться хорошего результата в предпринимательских начинаниях. Например, кредитные онлайн-продукты от ПСБ «Лимит Открыт», «Кредит Контрактный» и «Кредит Оборотный». Все эти продукты предусматривают предварительное одобрение и отсутствие залога.

4. Определиться с формой собственности

Не бывает плохой или хорошей формы собственности. Бывает подходящая под конкретные задачи. Шаг с ее выбором позволит в будущем избежать рисков или дать дополнительные возможности для развития.

В российских бизнес-реалиях две наиболее распространенные формы регистрации своего дела — ООО и ИП. Первая предполагает регистрацию юридического лица. Хороша она тем, что ООО может брать кредиты на развитие бизнеса, оформлять технику в лизинг, а в случае форс-мажора собственник рискует только имуществом, зарегистрированным на компанию. Индивидуальному предпринимателю легче вести отчетность, но часть финансовых бонусов окажется ему недоступной, а в случае банкротства ответственность ИП несет всем своим имуществом.

5. Выбрать тип налогообложения

Общий режим налогообложения больше подходит тем, кто имеет налоговые льготы, например, работающим в сферах медицины или образования.

В упрощенной системе налогообложения (УСН, в быту известная как «упрощенка») ставка ниже, но есть потолок развития: годовой доход не выше 150 млн рублей, штатная численность сотрудников не больше 100 единиц.

Налог на профессиональный доход могут платить ИП и юрлица, работающие без наемных сотрудников и продающие только результаты своего труда. Эта система подойдет школьным репетиторам, грумерам, фотографам, дизайнерам и другим представителям малого бизнеса, где владелец является единственным работником и производителем конечного продукта.

6. Открыть счет

Счет открыть —минутное дело. Но в каком банке? Если довериться надежным специалистам, то на них потом можно будет переложить часть бумажной работы. В частности, специалисты ПСБ берут на себя нагрузку по подаче заявлений в налоговую и МФЦ. Индивидуальным предпринимателям доступна услуга «Онлайн-бухгалтерия», включающая подготовку деклараций по УСН, расчёт налогов и взносов, калькулятор для выбора оптимальной системы налогообложения и другие важные функции.

Тесная работа с банком позволяет решать многие вопросы в несколько кликов. Остается только вооружиться верой в собственные силы, нацелиться на результат и последовательно шагать вперед. Как говорят в Китае: путь в тысячу ли начинается с одного шага.

Источник: ПАО Промсвязьбанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (лицензия № 3251, выдана Банком России 17 декабря 2014 года, без ограничения срока действия).

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