Экономика

Россияне экономят на подготовке к Новому году

Россияне стали меньше тратить на новогодние товары, следует из данных «Чек Индекса» (ресурс оператора фискальных данных «Платформа ОФД»). Аналитики изучили информацию с более чем 1,1 млн онлайн-касс в стране.

Оказалось, что средний чек на искусственные елки за три недели ноября стал на 7% меньше, чем в тот же месяц в 2021-м, и составил 3,2 тыс. рублей. При этом продажи пока уступают прошлогодним как в натуральном, так и в денежном выражении. Россияне купили на 5% меньше елок и отдали за них на 17% меньше денег, сообщили аналитики.

Более осмотрительно стали выбирать даже мишуру: по данным аналитиков, средний чек упал на 1%, до 146 рублей. Шампанское покупают, как правило, на 3% дешевле, за 374 рубля за бутылку, пишут «Известия».

Аналитики «Чек Индекса» связывают падение среднего чека не со снижением цен на товары, а с переходом потребителей к экономии.

«Несмотря на появление ассортимента новогодней атрибутики в магазинах еще в конце октября, россияне пока выборочно подходят к вопросу закупки таких товаров, предпочитая выбирать более бюджетные варианты и делая упор на обновлении мелкой праздничной атрибутики, которая требует более частой замены, чем крупные товары, — отметили в сервисе.

Там собрали условный новогодний набор и оценили его стоимость по средним чекам на отдельные товары в этом году. Получилось, что искусственная ель, гирлянда, набор елочных шаров, новогодняя звезда, мишура, шаманское и мандарины будут стоить 5123 рубля — на 6% ниже уровня прошлого года.