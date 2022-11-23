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Экономика

Единороссы рассказали о своих поправках в бюджет РФ на 2023-2025 годы

23.11.2022 13:31|ПсковКомментариев: 0

Федеральный бюджет на 2023-2025 годы с поправками «Единой России», которые касаются социальной поддержки, образования, здравоохранения, развития села и центров занятости, поддержки НКО и сферы культуры, принят во втором, основном, чтении. Он предусматривает увеличение финансирования социальной сферы на триллион рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. 

«Вместо семи различных пособий, которые выплачивались из различных источников, будет введено единое пособие. Это пособие будет гораздо легче оформить. Достаточно просто заполнить заявление на портале Госуслуг либо непосредственно в отделении объединённого Пенсионного фонда или, предположим, МФЦ. Оно будет соответствовать в зависимости от имущественного положения семьи либо 50%, либо 75%, либо 100% от величины прожиточного минимума», - отметил координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции Андрей Исаев.

Повысится минимальный размер оплаты труда, минимальный средний размер пенсии, прожиточный минимум. Почти на 12% будут проиндексированы социальные выплаты, материнский капитал.

«За первого ребёнка он составит 590 тысяч рублей, за второго, в том случае, если за первого не получала мама, 780 тысяч рублей. Одним словом, все социальные обязательства России будут выполнены в полном объёме. А по некоторым статьям, например, поддержка семей с детьми, они даже возрастают», - подчеркнул Андрей Исаев.

По инициативе «Единой России» дополнительно 2,5 млрд рублей направят на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования; 1,4 млрд рублей - на обучение талантливых школьников старших классов программированию. Плюсом 450 млн рублей пойдут на программу развития молодёжного предпринимательства; 250 млн рублей - на обучение участников студотрядов рабочим специальностям.

Отдельное внимание «Единая Россия» уделяет теме занятости. Ко второму чтению по инициативе партии ещё 2,7 млрд рублей заложено в бюджет на это направление, в том числе – модернизацию центров занятости в 17 регионах страны.

«Мы предполагали, что структурная перестройка экономики, связанная с санкциями, может достаточно болезненно ударить по людям. Договорились с Минтруда, и были выделены дополнительные средства, чтобы проводить переквалификацию людей, которые не потеряли работу, но находятся под угрозой потери. Это показало себя крайне эффективно. Поэтому мы сочли необходимым добавить 2,5 миллиарда на переквалификацию, повышение квалификации работников, которые не являются безработными», - отметил Андрей Исаев.

Ещё одна важная тема, которую дополнительно финансово обеспечила «Единая Россия», - средства на социальный контракт.

«Мы предложили добавить на социальный контракт сверх того, что было запланировано, ещё 7,5 млрд рублей именно под углом занятости. При этом мы увеличиваем те средства, которые человек сможет получить на открытие собственного дела, до 350 тысяч разово, на ведение собственного приусадебного хозяйства – до 200 тысяч. Мы предполагаем, что этой популярной мерой смогут воспользоваться ежегодно по 400 тысяч человек», - сказал Андрей Исаев.

Растут в бюджете и расходы на здравоохранение: в рамках второго чтения они по сравнению с 2019 годом увеличены в 2 раза. А по сравнению с 2022 годом рост составляет 1 трлн рублей.

В сельском хозяйстве и рыболовстве при поддержке партии рост расходов также существенный. В 2023 году он составляет 58 млрд рублей. Поправками, которые внесла «Единая Россия», дополнительно 8 млрд рублей направлено на программу комплексного развития сельских территорий; по 1 млрд рублей - на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в АПК; 1,5 млрд рублей - на поддержку льготного агролизинга; 8,4 млрд рублей - на обеспечение устойчивой связью и Интернетом отдалённых территорий.

«Даже при общем падении ВВП, падение производства сельского хозяйства не произошло. Наоборот, есть рост. И мы планируем рост в ближайшие три года. Зачастую поддержка сельского хозяйства заложена не только в статьи, которые напрямую относятся к сельскому хозяйству. Вот, например, статья, по которой мы тоже предложили добавить средства, более 8 млрд рублей, - на оказание универсальных услуг связи. Благодаря нашей поправке 314 населённых пунктов будут подключены к Интернету и 1800 получат нормальную телефонную связь», - отметил Андрей Исаев.

Дополнительно 100 млн рублей «Единая Россия» предложила выделить на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства; 150 млн рублей - на поддержку русских театров за рубежом; 300 млн рублей - на восстановление объектов культурного наследия в регионах.

Ещё одна важная тема — поддержка социально ориентированных НКО, в том числе благотворительных, ветеранских, волонтёрских. «Единая Россия» выступила за сохранение объёма их финансирования из бюджета на уровне не ниже 2022 года. Помимо этого, партия предложила дополнительно выделять около 250 млн рублей ежегодно на обучение участников студенческих стройотрядов рабочим специальностям, увеличив финансирование этого направления в два раза. Это позволит проводить ежегодное обучение 50 тысяч человек.

«Доходная часть бюджета Псковской области на следующий год составит порядка 45 миллиардов рублей. В прошлом году бюджет региона был в сумме 42,8 миллиарда рублей. Это на 2,3 миллиарда больше, чем бюджет, соответственно, предыдущего года. Следует отметить и предполагаемый рост собственных налоговых и неналоговых доходов. Бюджет Псковщины будет социально ориентирован, будет продолжена реализация народной программы партии. Сохранится финансирование практически всех государственных программ в рамках национальных проектов: это и строительство школ, и ремонт образовательных учреждений. Продолжатся программы, которые стартовали в этом году. Очень сильно увеличится статья на строительство дорог, особенно на Северный обход. На дороги будет выделено порядка 10 миллиардов. Это фактически на два миллиарда больше, чем сейчас»,- отметил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету и налоговой политике, член президиума Псковского регионального политсовета «Единая Россия» Александр Братчиков. 

«Мы - партия политического реализма. И мы говорим правду. Бюджет, действительно, непростой. Россия находится в сложной экономической ситуации, когда против нас ведётся санкционная война и на мир медленно, но уверенно надвигается мировая экономическая рецессия. Но, ведя переговоры с правительством, мы договорились о принципиальных вещах. О том, что расходы на социалку не только не будут снижаться, но и вырастут. Таким образом, экономические трудности никоим образом не скажутся на социальном самочувствии граждан», - заключил Андрей Исаев.

Напомним, проект федерального бюджета на 2023-2025 годы принят в первом чтении 26 октября. Фракция «Единой России» консолидировано проголосовала в его поддержку.

Теги: #Единая Россия #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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