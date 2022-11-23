Экономика

Николай Рассадин назвал импортозамещение «лукавым термином»

Импортозамещение – лукавый термин, и распространять его на всю экономику страны сложно. Такое мнение выразил директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин в программе «Беседка» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Говорит чиновник большой, что завтра будет импортозамещение. А в какой области? В каком сегменте? Мы можем быстро заменить европейские помидоры на отечественные. С моей точки зрения, у нас прекрасно произошло импортозамещение импортных сыров, так как люди увидели нишу», - прокомментировал директор гипермаркета «Империал».

Однако он отметил, что в высокотехнологичном сегменте, например, в авиастроении, необходимо 20-30 лет, чтобы пересесть на российские авиалайнеры. «Нельзя высокотехнологичную отрасль заменить за один, два или три года. Давайте отделять мух от котлет», - призвал гость студии.