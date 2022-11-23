Экономика

Стоимость проживания в отелях на новогодние праздники заметно подорожала

Средняя стоимость проживания в российских средствах размещения на предстоящие новогодние каникулы выросла по сравнению с прошлым годом, заметили участники туррынка.

По данным «Коммерсанта», ссылающегося на результаты опроса туроператоров, средняя стоимость ночи в российских отелях на новогодние каникулы возросла на 35% по сравнению с прошлым годом

«Ostrovok.ru» сообщает, что в середине ноября средняя стоимость ночи на Новый год достигла 5,4 тысячи рублей, а средний чек бронирования вырос на 81% и составляет девять тысяч рублей. Туроператоры объясняют это ростом средней продолжительности проживания в отелях с 2,6 до 3,3 ночи.

В OneTwoTrip отметили, что средний чек вырос на 83,4%. При этом, доля заказов на одну ночь в 2022 году снизилась с 50,1% до 19,8%, а доля бронирования на 4-7 дней, наоборот, выросла с 25,3до 54,3%.

В «Travelata.ru» проинформировали, что средняя стоимость тура по России в текущем году увеличилась на 38,1% и достигла 68,1 тысячи рублей.

По информации «Ostrovok.ru», средняя стоимость ночи в апартаментах в 2022-м повысилась на 32% и составила 4,9 тысячи рублей. Ночь в 3-звездочном отеле обойдется россиянам в 4,8 тысячи рублей после подорожания на 4%.

В OneTwoTrip подсчитали, что доля отелей категории «пять звезд» в структуре бронирований на Новый год снизилась с 11,5% до 7,3%, а средняя стоимость ночи в таком отеле оказалась на уровне 14,7 тысячи рублей.