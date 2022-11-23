Экономика

Госдума приняла бюджет Социального фонда на 2023-2025 годы в третьем чтении

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2023–2025 годы сегодня, 24 ноября.

Доходы Социального фонда в 2023 году составят 13,7 трлн рублей, доходы в 2024 году прогнозируемый общий объем доходов бюджета предусматривается на 2024 год в сумме 14,49 трлн рублей и на 2025 год в сумме 15,42 трлн рублей, сообщает ИА REGNUM.

Расходы в 2023 году составят более 13,5 трлн рублей. Общий объем расходов бюджета фонда на 2024 год предусмотрен в сумме 14,3 трлн рублей и на 2025 год в сумме 14,97 трлн рублей.

В проекте бюджета Социального фонда предусмотрена индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 2023 года апреля на 3,3%, на 4,7% в 2024 году, на 5,6% в 2025 году. Индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января 2023 года запланирована на 4,8%, в 2024 году на 4,6%, в 2025 году на 7,7%.

Размер пенсии по старости неработающим пенсионерам составит на конец 2023 года 21 862 рубля.

Стоимость одного пенсионного коэффициента для определения размера страховой пенсии с 1 января 2023 года составит 123,77 рубля, с 1 января 2024 года — 129,46 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 4,8% устанавливается с 1 января 2023 года в сумме 7 567 рублей 34 копеек.

Размер материнского капитала в 2023 году составит 589 569,4 рубля при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения или усыновления первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В 2024 году — 621 995,7 рубля, в 2025 году — 646 875,5 рубля. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры господдержки не возникало, в 2023 году маткапитал составит 779 094 рублей, в 2024 году — 821 944,2 рубля, в 2025 году — 854 822 рубля.