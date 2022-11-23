Сбер фиксирует спад спроса бизнеса на кредитные каникулы после мобилизации

Сбербанк фиксирует дальнейший спад спроса на кредитные каникулы для бизнеса после завершения мобилизационных мероприятий, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
«Спрос на программу реструктуризации кредитов собственников бизнеса, попавших под мобилизацию, изначально был низкий, так как клиентов сегмента малого и микробизнеса ситуация коснулась в меньшей степени. Сейчас, в связи с завершением мобилизационных мероприятий, мы фиксируем дальнейший спад спроса по этой программе — как по собственной, так и по государственной», — цитирует Анатолия Попова ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские банки увидели риски мошенничеств при запросе кредитных каникул мобилизованными.