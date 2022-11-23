Экономика

Поддержку бизнеса через инвестиционный налоговый вычет расширили в Псковской области

Изменения в региональный закон «О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций на территории Псковской области» приняли в двух чтениях депутаты Псковского областного Собрания на сессии 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект наделяет налогоплательщика правом изменить ранее принятое решение об использовании или отказе от использования права на применение инвестиционного налогового вычета по истечении одного налогового периода применения такого решения. Использование инвестиционного налогового вычета допускается с начала очередного налогового периода.

В целях поддержки организаций, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций, проект закона области дополняет категории налогоплательщиков, которым предоставляется право на применение инвестиционного налогового вычета, организациями, заключившими с правительством Псковской области соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества». Налоговой льготой смогут воспользоваться около 10 компаний, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций.

Кроме того, документ распространяет право на применение инвестиционного налогового вычета на объекты основных средств, относящихся к восьмой - десятой амортизационным группам, за исключением легковых автомобилей, мотоциклов, судов прогулочных или спортивных, вертолетов и самолетов.

Для создания благоприятных условий инвестиционной деятельности на территории Псковской области законопроект увеличивает предельные размеры расходов, учитываемых при определении размера инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода, с 70 % до 90 %.

Вступление в силу проекта закона области предлагается с 1 января 2023 года.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.