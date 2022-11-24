Экономика

Отечественное вино заняло 55% российского рынка

Более половины российского рынка вина сегодня занимает отечественная продукция, а емкость всей отрасли составляет около 900 млн литров в год. Об этом было заявлено на Первом Российском винодельческом форуме, который 24 ноября стартовал в Москве.

Российские производители уверены, что в категории выдержанных отечественное вино уже достигло мирового уровня, сообщают «Известия».

«Безусловно, выход отрасли на новую орбиту связан с принятием базового закона «О виноградарстве и виноделии» (документ приняли в 2019 году). Несмотря на антироссийские санкции, отрасль показывает устойчивый рост. Производство винограда в 2021 году увеличилось более чем на 10% к прошлому году (+752 тыс. тонн). В этом году мы улучшили прогноз — до 760 тыс. тонн», — сказала на пленарной сессии вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве винодельческую отрасль.

Гендиректор компании «Мое вино» Арсен Карапетян назвал импортозамещение одним из приоритетов отечественного производства. Ожидается, что площадь виноградников в России вырастет до 150 тыс. га, тогда страна сможет производить 1,4 млрд бутылок.

Энолог винодельни «Криница» Александр Мурузи рассказал, что в России, например, есть свобода создания своего терруара (совокупности почвенно-климатических и других характеристик местности, которые и определяют качество вина).