Экономика

Встречи клуба молодых предпринимателей в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Две встречи клуба молодых предпринимателей прошли в отеле Old Estate в Пскове 24 ноября.

Мероприятие организовали при поддержке Росмолодёжь.Бизнес. В рамках первой встречи перед слушателями выступили эксперты в формате Open door, а во второй прошёл разбор бизнес-кейсов. Участников встреч ждали деловые игры, короткие блиц-презентации, розыгрыш сертификата на обучение по онлайн-программе «Mini-MBA» и специального пакета интенсива «Взлёт».

Подробнее о том, как прошли мероприятия, смотрите в фоторепортаже Александра Елисеева.