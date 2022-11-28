Экономика

Треть россиян стала экономить на еде – аналитики

Треть россиян (35%) в этом году стала больше экономить на еде, почти столько же — на парикмахерских, косметике, салонах красоты (32%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Люди начинают экономить по разным причинам: одни хотят накопить на крупную покупку, другие сформировать финансовую подушку на "черный день", третьи — в силу снижения уровня доходов», – отметили в центре.

При этом на еде стали больше экономить преимущественно те, кто характеризует свое материальное положение как плохое (69%), процент чуть выше также среди 18-24-летних (44%) и жителей Северо-Западного округа (44%). Аудитория экономящих на «красоте» несколько иная — это женщины (39% vs. 24%), граждане 18-24 лет (35%) и 45-59 лет (36%), имеющие неполное среднее образование (44%), оценивающие свои доходы как плохие (52%), жители Уральского федерального округа (39%) и те, кто не пользуется интернетом и телевидением (43%).

Среди тех, кто стал больше экономить на еде в этом году, 58% также стали сокращать расходы на парикмахерские, косметику, салоны красоты. В противоположной группе — тех, кто не стал экономить на еде больше, — процент экономящих на «красоте» ниже в три раза — 20%

Каждый второй стал употреблять в пищу больше здоровой еды (47%), треть теперь больше занимаются спортом (35%), почти столько же — чаще посещают врачей (27%).

Актуализация интереса к здоровой пище в большей степени характерна для 18-24-летних (57%), граждан, характеризующих свой доход как хороший (55%), россиян с неполным средним образованием (62%), жителей сельских территорий (59%), проживающих в Северо-Кавказском округе (55%), а также тех, кто не пользуется интернетом и телевидением (59%).