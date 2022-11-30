Экономика

В Псковской области нарастает кадровый голод по ряду профессий и сфер

Более пяти профессиональных сфер в Псковской области испытывают ярко выраженный кадровый дефицит. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

Менее одного резюме на одну вакансию в Псковской области приходится в следующих сферах:

«Строительство, недвижимость» (0,9 резюме на вакансию),

«Банки и финансы» (0,6),

«Консультирование» (0,4),

«Медицина, фармацевтика» (0,2),

«Добыча сырья» (0,1).

«Можно говорить о том, что в данных сферах постепенно нарастает кадровый голод, потому что с начала года в этих профобластях наблюдается нехватка кандидатов на постоянной основе», - отметили аналитики.

Инфографика здесь и далее: hh.ru

Они добавили, что сегодня на одну вакансию в Псковской области приходится всего 3,1 активных резюме – это пониженный уровень конкуренции в пользу соискателя. Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5–6 резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными.

Показательно, что на протяжении последних месяцев уровень конкуренции за рабочие места становится все ниже: так, еще в мае на вакансию приходилось 4 резюме.

Наиболее высокий уровень конкуренции в Псковской области сейчас наблюдается в профессиональных сферах «Юристы» (около 24 человек на одно рабочее место) и «Управление персоналом, тренинги» (около 7 резюме на вакансию).

«Это непростая ситуация в первую очередь для работодателей. Снова обнажился тот яркий дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года, разрыв между спросом и предложением по-прежнему колоссальный. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена. С начала специальной военной операции произошёл небольшой скачок конкуренции, правда, ситуация быстро сгладилась и даже 21 сентября особо не сказалось на активности кандидатов. Особенно трудно привлекать специалистов рабочего толка — уровень конкуренции среди синих воротничков не дотягивает даже до 1 резюме на вакансию. Пока сложно сказать, как справляться с нехваткой линейного и массового персонала, учитывая растущий дефицит курьеров, водителей, производственного и рабочего персонала во всех регионах», - сказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

По её словам, с беловоротничковыми ролями компаниям стало чуть проще — кандидаты заводят или обновляют резюме в поисках лучших условий труда. Исключение составляют лишь ИТ-специалисты, которые по-прежнему в цене и в дефиците.

«Рынок труда показывает удивительную стабильность в самые турбулентные времена. Я бы назвала его "соискательский рынок рабочих линейных синеворотничковых профессий". Именно эти роли сегодня наиболее востребованы у компаний из разных отраслей», - заключила эксперт.