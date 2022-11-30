Экономика

Владимир Воробьёв: Проект бюджета Пскова-2023 предусматривает развитие

Проект бюджета Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусматривает развитие. Такое мнение заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Депутат отметил, что на прошедшей сессии голосовал за принятие бюджета в первом чтении по двум причинам. Во-первых, потому что по основным параметрам он мало чем отличается от аналогичного бюджета на 2022 год. «На 2023 год доходы на 6,6% меньше, чем на 2022 год. Расходы – на 5,8%. Во вторых, бюджет на 2023 год предусматривает все необходимые расходы по обеспечению текущей жизнедеятельности всех сфер города», - сказал Владимир Воробьев.

Он подчеркнул, что бюджет сбалансирован. Более 60% в нём составляют социальные расходы – зарплаты, питание детей в школах и другое.

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«Я скажу, что бюджет предусматривает развитие. У нас будет на улице Киселёва построена на следующий год новая школа на 525 мест. Это уже есть развитие. Также у нас будут построены 5 многоквартирных домов для детей-сирот и детей, которые без остались без попечения родителей. Ну и другие вопросы также будут решаться положительно. Вот поэтому я и проголосовал за этот бюджет», - пояснил парламентарий.

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Также он добавил, что если рассмотреть исполнение бюджета города за период 2016-2021 годов, то можно сделать вывод, что доходы бюджета увеличиваются в среднем на 110,3%. Налоговые и неналоговые доходы - на 104%, а безвозмездные поступления - на 114,5%.

Депутат выразил уверенность в том, что, исходя из статистики прошлых лет, безвозмездные поступления в течение года будут добавляться и обеспечат исполнение всех 15 муниципальных программ бюджета города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.