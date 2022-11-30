Экономика

Доступ к бета-тестам новых инструментов продвижения открыл бизнесу «ВКонтакте»

«ВКонтакте» создал «Центр бета-тестирования технологий» для возможности продвижения бизнеса в сети. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Бизнесу откроют доступ ко всем закрытым бета-тестам новых инструментов «VK Рекламы» и прочих продуктов для роста бизнеса в интернете, объяснил директор по продукту рекламных технологий VK Станислав Бонбин.

Сейчас запущена возможность подачи заявки в Центр на тестирование новых инструментов продвижения групп и промопостов в социальных сетях. Искусственный интеллект подбора объявлений «VK Рекламы» проведет анализ нескольких десятков признаков для более высокого результата. Реклама будет показываться именно тем, кто перейдет в сообщество, подпишется на него, а также оставит комментарий или лайк к посту, пишет RuNews24.

Похожие инструменты разрабатываются для музыкантов и артистов, которые получат возможность продвигать треки и привлекать новых слушателей.