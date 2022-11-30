Экономика

Правительство выделит свыше 12 млрд рублей на поддержку экспортеров сельхозпродукции

Правительство выделит свыше 12 млрд рублей на поддержку экспортеров сельхозпродукции. Средства направят на поддержку аграриев, которые принимают участие в программах в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Всего правительство РФ выделит на эти цели 12,6 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет RuNews24.

Сельхозпроизводители смогут провести реструктуризацию кредитов и увеличить оборотные средства. Кроме того, у аграриев получится нивелировать риски, которые связаны с расчётами в валюте и сбоем поставок.

Они также смогут увеличить экспорт сельхозпродукции.