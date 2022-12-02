Экономика

Задолженность по налогам в Псковской области уменьшилась на 156 млн рублей

Задолженность по региональным и местным налогам в Псковской области по сравнению с началом года уменьшилась на 156 млн рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Об этом с расширенного заседания коллегии УФНС России по Псковской области, которое проходит в Пскове сегодня, 2 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Задолженность по региональным и местным налогам в Псковской области по сравнению с началом года уменьшилась на 156 млн рублей, для нашего региона это серьезные средства. Например, на них можно профинансировать порядка 300 проектов в рамках ТОСов», - заметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что качественная работа налоговой службы обеспечивает стабильность экономики, возможность планировать бюджет и реализовывать планы по развитию региона.