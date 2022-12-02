Экономика

До 160 млрд рублей выросли показатели производства товаров и услуг Великих Лук в 2021 году

С 52 млрд рублей до 162 млрд рублей выросли показатели производства товаров и услуг в Великих Луках с 2017 года по 2021 год. Об этом в своем еженедельном видеообращении к жителям города сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

Оборот по средним и крупным предприятиям также возрос более чем в два раза: с 64 миллиардов рублей до 131 миллиарда рублей, отметил он. Средняя номинальная заработная плата выросла с 24 тысяч рублей в 2017 году до 42 тысяч рублей в настоящее время.

«Такие показатели не случайны, они являются результатом большой постоянной работы промышленного комплекса и городской власти, которая нацелена на улучшение экономических и финансовых показателей самих производственных предприятий и экономики города в целом», - прокомментировал глава города.

Отдельно он отметил, что за последние годы в Великих Луках появились новые предприятия, такие как: «Нордвест», «Мегатрон», «Стеллаж Плюс» и другие.